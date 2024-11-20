Омбудсмен Волынец призвала объявить войну экстремальному похудению детей в России

Фото: 123RF/9dreamstudio

Мода на экстремальную худобу среди молодежи не только негативно сказывается на здоровье подрастающего поколения, но и вызывает беспокойство у родительской общественности, заявила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец в беседе с Life.ru.

Из-за неестественной худобы, которую пропагандируют многие блогеры и лидеры мнений, дети и подростки садятся на жесткие диеты и принимают гормональные препараты, ускоряющие расщепление жира. Однако побочным эффектом от таких лекарств нередко становится ухудшение репродуктивной функции, подчеркнула Волынец.

Чтобы исправить ситуацию, она обратилась к председателю комитета ГД по охране здоровья Бадме Башанкаеву и председателю комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной.

В направленных документах омбудсмен призвала разработать законопроект, запрещающий пропаганду дефицита массы тела среди несовершеннолетних как стандарта красоты, который приводит детей и молодежь к расстройству пищевого поведения (анорексии) и нарушает нормальные рост и развитие организма.

Ранее врач-диетолог Евгений Арзамасцев назвал самые опасные для здоровья диеты. Так, ими считаются диеты с голоданием и исключением углеводов. По его словам, главный минус "голодных" программ в том, что в организм не поступают полезные микроэлементы.

Кроме того, к вредным можно отнести программы, которые не полноценны по одному из нутриентов. В частности, популярная кетодиета с исключением углеводов и употреблением белков и жиров. Арзамасцев уточнил, что эффективная и не наносящая вреда организму диета должна быть сбалансированной и подбираться индивидуально.