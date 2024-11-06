Диетолог Арзамасцев назвал самые опасные для здоровья диеты

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Диеты с голоданием и исключением углеводов считаются самыми опасными для здоровья, рассказал Москве 24 врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По его словам, главный минус "голодных" программ в том, что в организм не поступают полезные микроэлементы.

"По сути, при голодании происходит разрушение организма, мышечных тканей, и в дальнейшем вес может очень быстро возвращаться", – указал эксперт.

Кроме того, к вредным можно отнести программы, которые не полноценны по одному из нутриентов. В частности, популярная кетодиета с исключением углеводов и употреблением белков и жиров.



Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Если вообще не есть углеводы, будет снижение работоспособности, потеря мышечной ткани, замедление биохимических процессов в организме. Кроме того, может начаться повышенная тяга к сладкому.

Помимо прочего, увеличение потребления жиров может негативно сказываться на поджелудочной железе, уровне липидного обмена и здоровье сердца.

"Повышенное содержание белков создает нагрузку на желудочно-кишечный тракт и почки. Может развиться подагра, если у человека есть к ней предрасположенность. Большое количество пуринов содержится именно в продуктах животного происхождения", – отметил специалист.

По словам Арзамасцева, эффективная и не наносящая вреда организму диета должна быть сбалансированной и подбираться индивидуально.

(измерения тела человека. – Прим. ред.) , физической нагрузки, работоспособности, веса, цели человека и проблем со здоровьем. Разрабатывается более точный рацион питания, который включает в себя белки, жиры, углеводы и витаминные комплексы. Исключать один из нутриентов нельзя.

Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Программы подбираются в зависимости от антропометрии, физической нагрузки, работоспособности, веса, цели человека и проблем со здоровьем. Разрабатывается более точный рацион питания, который включает в себя белки, жиры, углеводы и витаминные комплексы. Исключать один из нутриентов нельзя.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, употребление какой воды поможет ускорить похудение. Специалист посоветовала отдавать предпочтение напитку комнатной температуры с отрицательным показателем ОВП (окислительно-восстановительный потенциал). Это вода из высокогорных источников или из Байкала. Она хорошо усваивается и помогает восстанавливать организм. Для похудения также полезно употреблять кипяченую воду, поскольку она промывает кишечник.

