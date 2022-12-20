Диетолог объяснила, какая вода ускорит похудение

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Вода, способная стимулировать потерю лишнего веса, должна обладать определенными свойствами. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

По ее словам, в целом вода участвует во всех обменных процессах организма и помогает очищать его от токсинов, ускоряет метаболизм.



Анжелика Дюваль врач-диетолог Даже если делать все, что только можно, для похудения: правильно питаться, заниматься спортом, – но пить недостаточно воды, процесс снижения веса будет замедляться.

При этом необходимо обращать внимание на важные условия. "Это должна быть вода комнатной температуры с отрицательным показателем ОВП – это окислительно-восстановительный потенциал, то есть насколько она может восстанавливать наш организм. Водопроводная вода и вода в составе чая, кофе имеет положительный потенциал, то есть она плохо усваивается, плохо доносится до клеток. Нам нужна именно вода с отрицательным показателем, которая хорошо усваивается", – пояснила специалист.

Например, такими свойствами обладает вода из высокогорных источников или из Байкала, отметила Дюваль. Также полезна и кипяченая вода, поскольку она хорошо промывает кишечник, добавила диетолог.



Анжелика Дюваль врач-диетолог Чтобы вода хорошо усваивалась, нужно пить ее, распределив по равным порциям, в течение дня. Не стоит пить больше 200 миллилитров за один присест – этого будет слишком много и она будет хуже усваиваться. Лучше по 200 миллилитров несколько раз в день. Необходимое количество определяется индивидуально из расчета 30 миллилитров на килограмм веса.



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