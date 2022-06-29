Диетолог рассказала, как избавиться от жира в области талии

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Осмотр врача, правильное питание и физические нагрузки помогут избавиться от жира в области талии. Об этом Москве 24 рассказала кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.
Специалист отмечает, что обычно жир откладывается во всем теле. Но с возрастом из-за гормональной перестройки жироотложение происходит именно в области живота и формируется жировой фартук.
Эксперт советует решать проблему комплексно. В частности, женщинам лучше обратиться к гинекологу и эндокринологу, мужчинам – к урологу-андрологу. При этом нужно не только посетить врача и выявить первопричину накопления жира в области живота, но и разобраться в питании.
"Необходимо избегать в рационе добавленный сахар, простые углеводы. Чаще всего в комбинации с малоподвижным образом жизни и избытком углеводов в рационе формируется жир в области живота. Сладкие напитки тоже приводят к отложению жира в области живота", – предупреждает Русакова.
"Каждый человек в зависимости от пола, роста, веса, возраста, физической активности и рода деятельности имеет разную потребность в энергии. Поэтому основное – это, конечно, должен соблюдаться суточный калораж. То есть потребность в энергии и потребление должны быть уравновешены", – подчеркнула врач.
Есть лучше небольшими порциями 3–5 раз в день. В рационе должны обязательно присутствовать нежирные сорта мяса, рыбы и молочные продукты.
"Гарниры желательно заменять на овощи, потому что избыточное количество круп, макарон или крахмалистых овощей будет приводить к переизбытку калорий за счет углеводов. А все неизрасходованные углеводы будут превращаться в жировые запасы", – отмечает Русакова.
"Любые кардионагрузки снижают количество общего жира, но если мы говорим о жире в области живота, то он уходит в последнюю очередь. Борьба с жиром в области живота – это самое сложное", – заключила Русакова.
Ранее россиянам напомнили, что голодание – худший способ сбросить лишние килограммы. Эффект, полученный за счет такого подхода, будет не только кратковременным, но также может привести к еще большему набору веса. Людям, желающим безопасно похудеть, в первую очередь рекомендуется пересмотреть принципы своего питания и образ жизни.
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