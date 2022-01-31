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Диетолог рассказала, о каких болезнях говорит жир на животе

Мягкий враг: о каких болезнях говорит жир на животе
общество эксклюзив

depositphotos/sasun.buxdaryan@mail.ru

Руководитель направления диетологии Европейского медицинского центра, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ксения Селезнева рассказала Москве 24, что избыточный жир на животе может сигнализировать о проблемах со здоровьем.

По словам специалиста, жир в брюшной полости и в области талии есть у каждого человека. Небольшое его количество вреда не приносит, а наоборот, выполняет ряд важных функций, однако избыток говорит об ожирении, уточняет диетолог.

Вследствие ожирения у кого-то чуть позже, у кого-то чуть раньше развивается сахарный диабет второго типа, артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, бесплодие, проблемы с суставами, гормонами, метаболический синдром.
Ксения Селезнева
врач-диетолог

Кроме того, при избытке жировой массы в организме может наблюдаться ожирение отдельных органов, предупреждает эксперт.

"Это ожирение печени, сердца, поджелудочной железы. Органы не могут функционировать, как это нужно", – поясняет врач.

Ожирение сердца чаще всего приводит к стойкому хроническому повышению артериального давления, которое в свою очередь может привести к инфарктам и инсультам.
Ксения Селезнева
врач-диетолог

Если вовремя начать заниматься своим здоровьем, постепенно и грамотно снижать массу тела, то осложнений можно избежать, заключила она.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что проблема, касающаяся ожирения населения планеты, обострилась на фоне пандемии коронавируса. Вместе с тем отмечается, что именно люди с избыточной массой имеют высокий риск тяжелого течения COVID-19.

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