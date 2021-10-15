ВОЗ обеспокоилась ожирением населения на фоне пандемии COVID-19

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Специалисты Всемирной организации здравоохранения заявили, что на фоне пандемии коронавируса обострилась проблема ожирения населения планеты. Об этом сообщает РИА Новости.
"Сегодня нас очень беспокоит ситуация с питанием, потому что мы знаем, что те, кто имеет ожирение, имеет очень высокий риск наиболее серьезного развития коронавируса. Во время изоляции мы наблюдали следующее явление: многим людям приходилось работать из дома, им приходилось находиться дома, и, соответственно, тенденция к нерегулярному питанию усилилась", – отметил глава Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний доктор Кремлин Викрамсингхе.
По его словам, люди стали реже сами ходить на рынок и выбирать себе свежие продукты. Также он напомнил о детях и подростках, проводящих много времени онлайн.
"По данным из Великобритании, дети и подростки стали аудиторией для рекламы нездоровых продуктов, нездорового питания, и это также изменило схемы, по которым питались и питаются дети", – добавил Викрамсингхе.
Ранее сообщалось, что почти каждый пятый ребенок в России имеет избыточную массу тела или страдает от ожирения. По мнению специалиста, решение данной проблемы возможно за счет разработки специальной государственной программы для школьного и дошкольного образования, которая будет прививать детям навыки здорового образа жизни.
В Москве растет проблема детского ожирения – ВОЗ
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