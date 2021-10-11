Эксперт рассказала, сколько детей в России страдают от избыточного веса

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Почти каждый пятый ребенок в России имеет избыточную массу тела или страдает от ожирения, рассказала ведущий научный сотрудник отдела терапевтической эндокринологии НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ Наталия Мазурина. Об этом сообщает ТАСС.
"Причем в большей степени ожирению подвержены мальчики, чем девочки. Но тем не менее в любом случае эта ситуация крайне тревожная", – сказала она.
По словам Мазуриной, решение данной проблемы возможно за счет разработки специальной государственной программы для школьного и дошкольного образования, которая будет прививать детям навыки здорового образа жизни.
Врач рассказала, что 84% детей с избыточной массой тела в зрелом возрасте будут страдать от ожирения, причем у 60% будет наблюдаться его вторая степень, а примерно у 30% – самое тяжелое, морбидное ожирение.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила ввести в российских школах регулярные лекции диетологов в рамках курса "Здоровое питание и образ жизни". По словам специалиста, из-за ухудшения здоровья детей, а также увеличения числа заболеваний, которые связаны с избыточной массой тела, необходимо рассмотреть такую возможность.
В Москве растет проблема детского ожирения – ВОЗ
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