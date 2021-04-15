Лекции диетологов предложили ввести в российских школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести в российских школах регулярные лекции диетологов в рамках курса "Здоровое питание и образ жизни". Об этом сообщает RT.
По словам специалиста, из-за ухудшения здоровья детей, а также увеличения числа заболеваний, которые связаны с избыточной массой тела, необходимо рассмотреть такую возможность. Она также добавила, что занятия будут способствовать решению задач по профилактике детского ожирения.
Волынец предложила не реже одного раза в три месяца проводить в образовательном учреждении лекции с участием врачей-диетологов, в рамках которых специалисты будут отвечать на вопросы школьников, рассказывать о вреде определенных продуктов и помогать им составлять план питания.
Кроме того, по желанию родителей и учащегося может быть проведен индивидуальный осмотр, а также организовано наблюдение за динамикой веса ребенка, отметила специалист.
К реализации такого курса, как считает Волынец, можно подключить спортсменов, фитнес-тренеров, ведущих здоровый образ жизни лидеров общественного мнения и экспертов.
Ранее Владимир Путин заявил, что у родительских комитетов должна быть возможность контролировать качество горячего питания в школах. Глава государства отметил, что часто родителей не допускают для проверок питания, добавив, что для него это совершенно непонятно.
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