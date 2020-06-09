В Роспотребнадзоре разработали рекомендации по горячему питанию школьников

15:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации горячего питания школьников. Методические рекомендации, связанные с питанием детей в общеобразовательных организациях, опубликованы на сайте надзорного ведомства.
"В основе методических рекомендаций лежат принципы здорового питания, способствующие укреплению здоровья и снижению риска развития заболеваний", – уточнили в Роспотребнадзоре.
Из данных рекомендаций следует, что энергетическая ценность рациона должна соответствовать физиологическим потребностям и энерготратам учащихся. Кроме того, в меню детей должны отсутствовать фальсифицированные продукты.
Помимо того, образовательным учреждениям рекомендовано максимально разнообразить здоровое питание. Одни и те же блюда не должны повторяться в течение дня и двух смежных дней. Так, в рацион должны входить продукты со сниженным содержанием насыщенных жиров.
Для приема пищи в расписании занятий предусматриваться должно не менее 20 минут.
Ко всему прочему, в российских школах должны быть созданы благоприятные условия для приема пищи, в том числе интерьер обеденного зала, столов, освещенность, а также микроклимат.
Подчеркивается, что санитарно-эпидемиологические требования школам надо соблюдать на всех этапах обращения пищевых продуктов или готовых блюд, подчеркнули в ведомстве.
Ранее стало известно, что более 100 тысяч школьников зарегистрировалось на участие в онлайн-диагностиках. Учащиеся 2–11-х классов могут пройти предметные диагностики в режиме онлайн, а старшеклассники готовятся к прохождению итоговой аттестации дистанционно.
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