Педагог посоветовала выпускникам распределять время при подготовке к ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Грамотное распределение времени и расстановка приоритетов крайне важны перед сдачей ЕГЭ. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на проректора Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Наталью Склярову.

"Один из самых ценных навыков человека – расставлять приоритеты и распределять время. Опыт показывает, что важными эти качества становятся при подготовке к знаковым событиям в нашей жизни. Для выпускников такое событие – ЕГЭ", – пояснила Склярова.

Она подчеркнула, что при подготовке к экзаменам необходимо уделять время отдыху, правильному питанию и физической активности в виде легкой утренней зарядки. Склярова пояснила, что 15 минут в день будет достаточно для проведения времени наедине с собой.

"Хорошо прислушиваться к самому себе. А для этого рекомендую найти время и минут 15 наедине с собой посидеть в тишине, без гаджетов, ТВ и книг, чтобы выработать собственный метод", – подчеркнула преподаватель.

Она также рассказала об общих рекомендациях к подготовке к ЕГЭ. По ее словам, крайне важно уделять большее внимание общим тестам, анализу проблемных моментов, с которыми школьники чаще всего сталкиваются, а также выполнению заданий на пройденные темы для закрепления полученных навыков.

"Юному человеку трудно самому справиться с задачами, возникающими в экзаменационный период. Я советую выпускникам обратиться за поддержкой к родителям, старшим. В них они смогут обрести уверенность", – посоветовала преподаватель.

Ранее стало известно, что 29 и 30 июня станут днями пробных ЕГЭ. Они пройдут без школьников и в большей степени направлены на проверку подготовки к тестированию уже с участием выпускников. Тестирование по русскому языку пройдет 6 и 7 июля. Экзамен по профильной математике пройдет 10 июля.

Также новыми правилами предусмотрены два резервных дня. 24 июля можно будет сдать любой предмет, кроме русского и иностранного языков, а 25 июля отведено под все дисциплины без исключения. Вторая волна ЕГЭ для желающих пройдет 3, 5, 7 и 8 августа.

