Названы самые частые причины отчисления студентов из вузов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минобрнауки выяснил, по какой причине студентов чаще всего отчисляли из вузов в 2019 году, сообщает News.ru.

На первом месте по поводам для прекращения обучения стала неуспеваемость. В связи с ней были отчислены 125 тысяч студентов. На втором месте по количеству уходов из вузов стали добровольные решения людей. Самостоятельно покинуть образовательное учреждение в 2019 году решили 97 тысяч человек.

Третью позицию по количеству отчисленных студентов вследствие данной проблемы стала просрочка оплаты обучения (54,7 тысячи человек). 47,3 тысячи обучающихся перешли на другую форму обучения, а 43,2 тысячи – в другие вузы.

Председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко считает, что в связи с пандемией коронавируса случаев, когда студент покидает образовательное учреждение из-за финансовых проблем, может стать больше. Он отметил, что это касается не только тех, кто учится на платном отделении, но и студентов, зачисленных на бюджетной основе.

"Даже обучение на бюджете – это недешевое удовольствие: ты учишься бесплатно, но у тебя может не быть общежития, жилья. Тебе нужно себя обеспечивать. Особенно, если ты учишься в большом городе далеко от родителей, то даже бесплатное образование становится очень дорогой услугой из-за сопутствующих вещей", – отметил Цапко.

Он подчеркнул, что тенденцию к падению доходов у населения и, соответственно, увеличению финансовых проблем у студентов происходит в последние годы.

Цапко также обратил внимание на то, что многие покидают вузы, поскольку выбрали специальность неосознанно, попав под влияние общественного мнения. Вследствие этого у студента со времен пропадает интерес к изучаемому предмету.

Ранее проректор Московского педагогического государственного университета Наталья Склярова дала советы студентам для подготовки к экзаменам. В частности, она порекомендовала удалить лишние приложения с телефона, а также не злоупотреблять социальными сетями.