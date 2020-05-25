Студентам рекомендуют удалять лишние приложения на телефоне при подготовке к экзаменам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Студентам рекомендовали во время подготовки к экзаменам по возможности отключить интернет и удалить с телефона лишние приложения, так как они отнимают много времени.

Проректор Московского педагогического государственного университета Наталья Склярова также посоветовала студентам не заходить в социальные сети, поскольку они мешают сконцентрироваться на предмете.

"Предлагаю готовиться к экзаменам по лекциям и учебникам. Попытайтесь войти в четкий режим дня, без него будет сложно сконцентрироваться. Решите для себя, сколько вопросов в день надо разобрать и сколько часов в день необходимо готовиться", – приводит Агентство "Москва" слова педагога.

Склярова отметила, что сложностей при проведении онлайн-экзаменов возникнуть не должно. По ее словам, возможность списать на дистанционном экзамене минимальна, так как студентам после основной экзаменационной части будут задавать дополнительные вопросы.

При этом проректор добавила, что образование в удаленном формате не способно заменить живое общение.

"Мы увидели, что живое общение – одно из самых ценных приобретений человечества. Чтобы понять уровень знаний студента, нужен преподаватель, которого не способны заменить ни тесты, ни искусственный интеллект. Именно преподаватель внутренним чутьем, если он внимательный и добросовестный, если нацелен на то, чтобы передать знания, способен и заинтересован на экзамене понять, сколько студент знает и в чем ему помочь", – резюмировала Склярова.

Ранее сообщалось о том, что вузы будут сами устанавливать порядок вступительных испытаний с учетом рекомендаций и актуальной эпидемиологической обстановки в регионе. Также отмечалось, что формат взаимодействия абитуриента и приемной комиссии должен быть максимально переведен в онлайн с помощью сервиса "Поступи в вуз онлайн".