Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российские вузы будут сами устанавливать порядок вступительных испытаний с учетом рекомендаций и актуальной эпидемиологической обстановки в регионе, передает заявление министерства науки и высшего образования РФ портал стопкоронавирус.рф.

Отмечается, что в связи с угрозой распространения коронавируса приемная кампания на 2020/21 учебный год пройдет с рядом особенностей, касающихся предоставления документов, сроков приема, проведения вступительных испытаний и процедуры зачисления.

Сроки приемной кампании устанавливаются в зависимости от сроков завершения ЕГЭ. При этом вуз вправе самостоятельно устанавливать процедуру и порядок проведения идентификации личности абитуриента.

Формат взаимодействия абитуриента и приемной комиссии должен быть максимально переведен в онлайн с помощью сервиса "Поступи в вуз онлайн".

Кроме того, Минобрнауки рекомендует университетам сохранить стоимость обучения на уровне 2019 года, хотя у образовательных учреждений остается возможность корректировать ее.

В ведомстве также рассказали, что за прошедшие два месяца 149 российских вузов уже помогли почти 16 тысячам студентов с трудоустройством.

Специалисты Роспотребнадзора подготовили методические рекомендации по проведению ЕГЭ и других экзаменов.

В ведомстве заявили, что в настоящий момент рассматриваются несколько вариантов сроков проведения ЕГЭ. В качестве самой ранней даты, когда будет организован итоговой экзамен, рассматривается 19 июня.

Замглавы Минпросвещения Дмитрий Глушко отметил, что решение по новым датам проведения ЕГЭ будет принято в ближайшие дни.

