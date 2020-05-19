14:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Российские вузы будут сами устанавливать порядок вступительных испытаний с учетом рекомендаций и актуальной эпидемиологической обстановки в регионе, передает заявление министерства науки и высшего образования РФ портал стопкоронавирус.рф.
Отмечается, что в связи с угрозой распространения коронавируса приемная кампания на 2020/21 учебный год пройдет с рядом особенностей, касающихся предоставления документов, сроков приема, проведения вступительных испытаний и процедуры зачисления.
Сроки приемной кампании устанавливаются в зависимости от сроков завершения ЕГЭ. При этом вуз вправе самостоятельно устанавливать процедуру и порядок проведения идентификации личности абитуриента.
Формат взаимодействия абитуриента и приемной комиссии должен быть максимально переведен в онлайн с помощью сервиса "Поступи в вуз онлайн".
Кроме того, Минобрнауки рекомендует университетам сохранить стоимость обучения на уровне 2019 года, хотя у образовательных учреждений остается возможность корректировать ее.
В ведомстве также рассказали, что за прошедшие два месяца 149 российских вузов уже помогли почти 16 тысячам студентов с трудоустройством.
Специалисты Роспотребнадзора подготовили методические рекомендации по проведению ЕГЭ и других экзаменов.
В ведомстве заявили, что в настоящий момент рассматриваются несколько вариантов сроков проведения ЕГЭ. В качестве самой ранней даты, когда будет организован итоговой экзамен, рассматривается 19 июня.
Замглавы Минпросвещения Дмитрий Глушко отметил, что решение по новым датам проведения ЕГЭ будет принято в ближайшие дни.
Когда российские школьники будут сдавать ЕГЭ в этом году
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