Ряд вузов России отказались от проведения госэкзаменов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Глава министерства образования и науки РФ Валерий Фальков в эфире Первого канала сообщил, что многие вузы отказались от проведения государственных экзаменов в 2020 году.

Он отметил, что образовательные учреждения решили внести в итоговую аттестацию только защиту квалификационных работ. Такое решили приняли те вузы, которые могут отказаться от госэкзаменов в соответствии с образовательным стандартом.

"Они приняли решение, там где стандарт государственный образовательный позволяет, оставить на государственную итоговую аттестацию только защиту выпускной квалификационной работы, отказаться от государственных экзаменов", – отметил Фальков.

Также он сообщил, что у студентов, которые получат дипломы без сдачи государствнного экзамена, не должно возникнуть проблем с трудоустройством.

"Мы постоянно в контакте с крупными корпорациями, с представителями объединения работодателей", – сказал Фальков.

Ранее министерство культуры РФ подготовило приказ, который позволит студентам невыпускных курсов творческих вузов раньше закончить учебный год. Кроме того, ведомство допустило перенесение части программы текущего учебного года на следующий.

Касаясь вопроса о необходимости ЕГЭ, Фальков отмечал, что проведение итогового экзамена важно, поскольку при его отсутствии невозможно будет обеспечить беспристрастность и справедливость оценки. Он подчеркнул, что прием вузы необходимо будет организовать по тем же принципам, что существовали и в прошлые годы.