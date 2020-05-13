Минпросвещения объявит новые даты проведения ЕГЭ в ближайшие дни

17:16
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Замруководителя министерства просвещения РФ Дмитрий Глушко рассказал, что новые даты проведения ЕГЭ объявят в ближайшие дни.
Он сообщил, что в настоящее время ведется работа по изучению ситуации с коронавирусом. Глушко заявил, что исходя из эпидемиологической обстановки будет принято решение по новым срокам проведения ЕГЭ.
"Сегодня совершенно точно мы можем сказать несколько вещей. Во-первых, 8 июня экзамен мы не сможем провести, нам придется провести его несколько позже. Чтобы назвать эту дату в ближайшие несколько дней, мы как раз осуществляем сбор информации, мониторинг в регионах", – отметил Глушко в эфире телеканала "Россия 24".
13 мая Минпросвещения заявило о переносе сроков сдачи ЕГЭ-2020 с 8 июня на более позднее время. В ведомстве уточнили, что итоговый экзамен смогут сдать лишь те, кто планирует в дальнейшем поступать в вузы. Кроме того, были отменены экзамены для девятиклассников по русскому языку и математике, а их итоговые оценки будут сформированы на основании годовых.
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что агентство в настоящий момент рассматривает возможность проведения ЕГЭ до конца июня. Он сообщил, что в правительство направили около шести вариантов организации итогового экзамена.
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