Минпросвещения объявит новые даты проведения ЕГЭ в ближайшие дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Замруководителя министерства просвещения РФ Дмитрий Глушко рассказал, что новые даты проведения ЕГЭ объявят в ближайшие дни.

Он сообщил, что в настоящее время ведется работа по изучению ситуации с коронавирусом. Глушко заявил, что исходя из эпидемиологической обстановки будет принято решение по новым срокам проведения ЕГЭ.

"Сегодня совершенно точно мы можем сказать несколько вещей. Во-первых, 8 июня экзамен мы не сможем провести, нам придется провести его несколько позже. Чтобы назвать эту дату в ближайшие несколько дней, мы как раз осуществляем сбор информации, мониторинг в регионах", – отметил Глушко в эфире телеканала "Россия 24".

13 мая Минпросвещения заявило о переносе сроков сдачи ЕГЭ-2020 с 8 июня на более позднее время. В ведомстве уточнили, что итоговый экзамен смогут сдать лишь те, кто планирует в дальнейшем поступать в вузы. Кроме того, были отменены экзамены для девятиклассников по русскому языку и математике, а их итоговые оценки будут сформированы на основании годовых.

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что агентство в настоящий момент рассматривает возможность проведения ЕГЭ до конца июня. Он сообщил, что в правительство направили около шести вариантов организации итогового экзамена.