ЕГЭ-2020 решено перенести – Минпросвещения

13:13
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сроки проведения Единого государственного экзамена в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период, сообщили в Минпросвещения.
Дата проведения экзамена для 11-классников еще уточняется. Также отмечается, что ЕГЭ будут проводить только для тех, кто собирается поступать в вуз.
"Такое решение обусловлено рекомендациями органов здравоохранения исходя из эпидемиологической ситуации в стране и необходимых требований защиты здоровья детей и педагогов", – цитирует пресс-службу министерства РИА Новости.
Обязательные экзамены (ОГЭ) по русскому языку и математике для 9-х классов решено отменить. Итоговые оценки выставят на основании годовых.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рекомендовал перенести ЕГЭ на август – сентябрь. Мэр Москвы предлагал упростить его в этом году из-за перехода на удаленный формат образования.
Сергей Собянин также заявил, что в Москве дистанционное обучение для учащихся 9-х и 11-х классов будет проводиться до 31 мая. Для учеников 1–8-х и 10-х классов занятия продолжатся в режиме свободного посещения, без домашнего задания и оценок. Годовые оценки должны выставить 15 мая.
В вузах РФ режим дистанционного обучения тоже продлен до 31 мая. Сохраняются режим закрытых дверей в вузах Минобрнауки и запрет на посещение зданий вузов обучающимися до отдельного приказа. Занятия продолжатся дистанционно. Вузам, неподведомственным министерству, даны рекомендации установить тот же режим.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил перенести начало учебного года в 2020 году на 1 октября.
В то же время замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко заявил, что учебный год в России должен начаться 1 сентября в очном формате. По его словам, живое общение с учителем и другими учениками незаменимо на данный момент.
Он уточнил, что только 15% школ страны готовы вести уроки полностью дистанционно. Кроме того, у порядка 700 тысяч детей отсутствуют компьютер или гаджеты для этого.
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