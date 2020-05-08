В Госдуме рассказали, какие последствия будут при переносе ЕГЭ

17:46
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова рассказала Москве 24, как может повлиять на выпускников школ возможный перенос ЕГЭ на август – сентябрь 2020 года. По мнению спикера, это отразится на баллах и может лишить детей каникул, а многих педагогов – отпусков.
Тутова подчеркнула, что окончательного решения о переносе Единого государственного экзамена еще не принято. "Ситуация с коронавирусом меняется очень быстро, и какие решения будут приняты завтра, не знает никто. Это зависит от целого ряда факторов", – считает депутат.
По ее мнению, ситуация по подготовке к экзамену выпускников крайне разная. В каких-то семьях родители могут обеспечить своих детей репетитором и компьютером с доступом в интернет, чтобы получить достаточный уровень знаний, а в каких-то – нет.
Тутова также обратила внимание, что во многих населенных пунктах просто нет доступа в интернет. Она считает, что неравные условия подготовки отразятся на полученных баллах на экзаменах и не позволят многим выпускникам выдержать конкуренцию при поступлении в вузы.
Однако депутат отметила, что ситуация с переносом дат ЕГЭ нельзя расценивать как обстоятельство непреодолимой силы. Она предлагает набраться терпения и искать плюсы в ситуации. Например, у выпускников будет больше времени на подготовку.
Тутова не исключила, что прием в вузы будет происходить дистанционно. "Коронавирус также, скорее всего, внесет изменения в формат приема документов в вузы от поступающих. Скорее всего, заявления от абитуриентов будут приниматься онлайн, чтобы соблюсти правила профилактики COVID-19", – считает депутат.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рекомендовал перенести ЕГЭ на август – сентябрь. Он отметил, что рекомендации по проведению экзаменов переданы в Минпросвещения России. По его словам, данным вопросом уже занимается министр просвещения Сергей Кравцов. Он вместе с Роспотребнадзором будут принимать окончательное решение.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: