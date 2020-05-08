В Госдуме рассказали, какие последствия будут при переносе ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова рассказала Москве 24, как может повлиять на выпускников школ возможный перенос ЕГЭ на август – сентябрь 2020 года. По мнению спикера, это отразится на баллах и может лишить детей каникул, а многих педагогов – отпусков.

Тутова подчеркнула, что окончательного решения о переносе Единого государственного экзамена еще не принято. "Ситуация с коронавирусом меняется очень быстро, и какие решения будут приняты завтра, не знает никто. Это зависит от целого ряда факторов", – считает депутат.

По ее мнению, ситуация по подготовке к экзамену выпускников крайне разная. В каких-то семьях родители могут обеспечить своих детей репетитором и компьютером с доступом в интернет, чтобы получить достаточный уровень знаний, а в каких-то – нет.

Тутова также обратила внимание, что во многих населенных пунктах просто нет доступа в интернет. Она считает, что неравные условия подготовки отразятся на полученных баллах на экзаменах и не позволят многим выпускникам выдержать конкуренцию при поступлении в вузы.





Лариса Тутова заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Один перенос единых госэкзаменов в 2020 году уже случился – первый из них должен пройти не 25 мая, а 8 июня, спустя ровно две недели. Теперь новый перенос. К тому же если проводить ЕГЭ для всех в конце июля или в августе, то дети лишатся каникул, а очень многие педагоги – отпусков. Это практически неизбежный сценарий при сегодняшней обстановке с коронавирусом в России.

Однако депутат отметила, что ситуация с переносом дат ЕГЭ нельзя расценивать как обстоятельство непреодолимой силы. Она предлагает набраться терпения и искать плюсы в ситуации. Например, у выпускников будет больше времени на подготовку.

Тутова не исключила, что прием в вузы будет происходить дистанционно. "Коронавирус также, скорее всего, внесет изменения в формат приема документов в вузы от поступающих. Скорее всего, заявления от абитуриентов будут приниматься онлайн, чтобы соблюсти правила профилактики COVID-19", – считает депутат.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рекомендовал перенести ЕГЭ на август – сентябрь. Он отметил, что рекомендации по проведению экзаменов переданы в Минпросвещения России. По его словам, данным вопросом уже занимается министр просвещения Сергей Кравцов. Он вместе с Роспотребнадзором будут принимать окончательное решение.