В Минздраве предложили перенести ЕГЭ на август – сентябрь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рекомендовал перенести ЕГЭ на август – сентябрь. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Если ситуация будет позволять, возможно, это август – сентябрь. Если пойдет вариант послабления, при этом нам удастся сдержать рост заболеваемости, тогда можно говорить о всех остальных шагах. Не буду конкретные даты называть, но ближайшие два месяца, май – июнь, рассматривать точно не надо", – сказал Мурашко.

Он отметил, что рекомендации по проведению экзаменов переданы в Минпросвещения России. По его словам, данным вопросом уже занимается министр просвещения Сергей Кравцов. Он вместе с Роспотребнадзором будут принимать окончательное решение.

Ранее Кравцов отмечал, что решение о переносе ЕГЭ может быть принято после 12 мая. Он напомнил, что пока проведение единого госэкзамена запланировано на 8 июня.

Сергей Собянин выступал с предложением об упрощении единого государственного экзамена в 2020 году из-за перехода на дистанционное образование. Также градоначальник заявил о необходимости сдвижения сроков приема в вузы.

Московским школьникам итоговые оценки за учебный год выставят 15 мая. После этого, с 18 мая, уроки продолжатся дистанционно, участвовать в них можно по желанию. Это онлайн-занятия без домашних заданий и оценок.

Минпросвещения также рекомендовало завершить образовательную программу для 10-х классов до 29–30 мая, а для 9-х и 11-х классов – до 5 июня.

