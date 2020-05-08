В Минздраве предложили перенести ЕГЭ на август – сентябрь

13:48
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рекомендовал перенести ЕГЭ на август – сентябрь. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Если ситуация будет позволять, возможно, это август – сентябрь. Если пойдет вариант послабления, при этом нам удастся сдержать рост заболеваемости, тогда можно говорить о всех остальных шагах. Не буду конкретные даты называть, но ближайшие два месяца, май – июнь, рассматривать точно не надо", – сказал Мурашко.
Он отметил, что рекомендации по проведению экзаменов переданы в Минпросвещения России. По его словам, данным вопросом уже занимается министр просвещения Сергей Кравцов. Он вместе с Роспотребнадзором будут принимать окончательное решение.
Ранее Кравцов отмечал, что решение о переносе ЕГЭ может быть принято после 12 мая. Он напомнил, что пока проведение единого госэкзамена запланировано на 8 июня.
Сергей Собянин выступал с предложением об упрощении единого государственного экзамена в 2020 году из-за перехода на дистанционное образование. Также градоначальник заявил о необходимости сдвижения сроков приема в вузы.
Московским школьникам итоговые оценки за учебный год выставят 15 мая. После этого, с 18 мая, уроки продолжатся дистанционно, участвовать в них можно по желанию. Это онлайн-занятия без домашних заданий и оценок.
Минпросвещения также рекомендовало завершить образовательную программу для 10-х классов до 29–30 мая, а для 9-х и 11-х классов – до 5 июня.
Названы возможные сроки переноса ЕГЭ из-за коронавируса
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