Минпросвещения рассказало о сроках окончания учебного года

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Стало известно об изменениях сроков окончания учебного года в России. Соответствующие рекомендации для регионов озвучило Минпросвещения.

Так, в ведомстве посоветовали завершить образовательную программу для 10 классов до 29–30 мая.

"9 и 11 классам рекомендовано завершить обучение до 5 июня", – сообщили представители Минпросвещения в Telegram-канале.

Уточняется, что рекомендации были сделаны 30 апреля министром просвещения Сергеем Кравцовым в ходе совещания с руководителями региональных органов управления образованием. Таким образом, инициатива позволит сохранить школьникам полноценные летние каникулы и время для отдыха.

Ранее стало известно, что столичные школьники не будут учиться в период с 1 по 11 мая. Такое решение было обусловлено эпидемиологической обстановкой с распространением COVID-19.

Позднее мэр Москвы Сергей Собянин предложил временно упростить ЕГЭ. Кроме того, глава столицы выступил за сдвижение сроков приема в вузы.