Московские школьники не будут учиться в период с 1 по 11 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные школьники не будут учиться в период с 1 по 11 мая. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", – сказано в подписанном градоначальником указе.

Ранее стало известно о том, что режим повышенной готовности в Москве продлили до 11 мая. В связи с продлением режима самоизоляции власти Москвы приняли ряд новых решений, которые коснулись соблюдения режима тишины, выплат пособий безработным гражданам и летнего отдыха детей.

Также Собянин заявлял о необходимости продолжения в Москве строгого режима самоизоляции.

При этом в ходе совещания с руководителями субъектов РФ по вопросам борьбы с коронавирусом президент России Владимир Путин поручил подготовить поэтапный план выхода граждан из режима самоизоляции. Предполагается, что постепенно снимать ограничения начнут с 12 мая.