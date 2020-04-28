В Москве необходимо продолжать строгий режим самоизоляции – Собянин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин заявил, что в столице необходимо придерживаться режима самоизоляции так же строго, как это было ранее.

"Считаю, что в Москве и в Московском регионе надо в обязательном порядке продолжать режим самоизоляции так же строго, как и было до этого. Исходя из той непростой ситуации, которая складывается", – сказал мэр столицы.

В ходе совещания с руководителями субъектов РФ по вопросам борьбы с коронавирусом президент России Владимир Путин поручил подготовить поэтапный план выхода граждан из режима самоизоляции. Предполагается, что постепенно снимать ограничения начнут с 12 мая.

При этом глава государства добавил, что рекомендации должны быть разработаны с учетом эпидемиологической обстановки.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору завершить подготовку концепции снятия или смягчения ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса.

Также сообщалось, что столичные власти готовят план по снятию ограничений на работу предприятий. При этом председатель Оперативного штаба по экономическим вопросам Владимир Ефимов заявлял, что еще рано говорить о сроках применения этого плана, свое слово должны сказать эпидемиологи.