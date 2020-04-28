В Москве необходимо продолжать строгий режим самоизоляции – Собянин

18:14
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сергей Собянин заявил, что в столице необходимо придерживаться режима самоизоляции так же строго, как это было ранее.
"Считаю, что в Москве и в Московском регионе надо в обязательном порядке продолжать режим самоизоляции так же строго, как и было до этого. Исходя из той непростой ситуации, которая складывается", – сказал мэр столицы.
В ходе совещания с руководителями субъектов РФ по вопросам борьбы с коронавирусом президент России Владимир Путин поручил подготовить поэтапный план выхода граждан из режима самоизоляции. Предполагается, что постепенно снимать ограничения начнут с 12 мая.
При этом глава государства добавил, что рекомендации должны быть разработаны с учетом эпидемиологической обстановки.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору завершить подготовку концепции снятия или смягчения ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса.
Также сообщалось, что столичные власти готовят план по снятию ограничений на работу предприятий. При этом председатель Оперативного штаба по экономическим вопросам Владимир Ефимов заявлял, что еще рано говорить о сроках применения этого плана, свое слово должны сказать эпидемиологи.
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