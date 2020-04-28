Мишустин поручил разработать концепцию по смягчению мер из-за COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору завершить подготовку концепции снятия или смягчения ограничений, которые были введены из-за COVID-19. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

В распоряжении говорится, что Роспотребнадзору поручено "завершить подготовку концепции снятия (смягчения) ограничений, введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции". Выполнить поручение ведомство должно до 29 апреля.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее поддержала инициативу о продлении ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции в России. Действие введенных мер предлагается распространить до 12 мая.

За последние сутки в России подтвердили 6 411 случаев заражения коронавирусной инфекцией. COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах страны.

Всего в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавирусной инфекции. Это на 7,4% больше, чем днем ранее. За весь период выписали 8 456 человек.