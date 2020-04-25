Мишустин поручил разработать рекомендации в отношении майских праздников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить рекомендации, касающиеся мер по сдерживанию коронавируса во время майских праздников.

Распоряжение разместили на официальном сайте правительства России. Поручение относится к министерствам внутренних дел, транспорта, здравоохранения, а также к Роспотребнадзору.

Ведомства должны подготовить рекомендации для россиян, в которых их оповестят о необходимости соблюдения режима самоизоляции. В поручении также отмечается, что в майские праздники необходимо снизить количество перемещений граждан внутри страны.

"Роспотребнадзору, Минздраву России, Минтрансу России, МВД России подготовить рекомендации для граждан о необходимости соблюдения мер предосторожности, направленных на снижение распространения новой коронавирусной инфекции в период проведения майских праздников, в том числе с учётом необходимости исключения или снижения перемещения граждан внутри страны", – сообщается в поручении.

Кроме того, Мишустин отдал распоряжение по определению регионов, которые находятся в зоне риска распространения коронавируса. Кроме того, он поручил подготовить единые критерии госпитализации пациентов, у которых обнаружили заражение COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что майские праздники не являются основанием для ослабления ограничений в рамках действия режима самоизоляции.