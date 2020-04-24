В Роспотребнадзоре призвали не нарушать режим самоизоляции в праздники

Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в майские праздники недопустимо ослаблять ограничения в рамках действия режима самоизоляции.
Об этом она заявила в ходе заседания президиума координационного совета по ситуации с коронавирусом. Попова сообщила, что Роспотребнадзор подготовит рекомендации по соблюдению режима самоизоляции в майские праздники.
"Ближайшие дни не являются основанием для того, чтобы нарушать те требования, которые есть, – это очевидно", – приводит слова Поповой ТАСС.
Она добавила, что несоблюдение режима в майские праздники может аннулировать все усилия, направленные на противодействие распространению коронавируса.
"И сорваться в сегодняшней ситуации просто недопустимо, иначе все, что наработано, все труды, которые были вложены, и все старания дисциплинированных людей могут пойти насмарку. Этого допустить нельзя", – подчеркнула Попова.
Ранее главный внештатный специалист Минздрава РФ Николай Брико заявил, что введенные в стране ограничительные меры необходимо продлить и на майские праздники. Он обратил внимание на обстановку в других странах, где снижение количества зараженных не являются предлогом для отмены режима самоизоляции.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев также не исключил вероятности продления карантина и на майские праздники. Он отметил, что в этот период ожидается рост количества дачников в Московской области.
Куда можно уехать на майские праздники
В то же время в Свердловской области в майские праздники планируют ввести пропускную систему. Справки будут выдаваться тем, кто должен в эти дни исполнять свои трудовые обязанности. Чуть позже глава региона пояснил, что пропуска введут только в населенных пунктах со сложной эпидемиологической обстановкой.
Кроме того, возникала идея и о переносе майских праздников. Согласно результатам опросов, 34% россиян положительно смотрят на это, посчитав, что после отмены режима самоизоляции будет правильным предоставить гражданам России возможность отдохнуть. Однако председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко сообщила, что в стране нет предпосылок для переноса майских праздников.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: