В Роспотребнадзоре призвали не нарушать режим самоизоляции в праздники

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в майские праздники недопустимо ослаблять ограничения в рамках действия режима самоизоляции.

Об этом она заявила в ходе заседания президиума координационного совета по ситуации с коронавирусом. Попова сообщила, что Роспотребнадзор подготовит рекомендации по соблюдению режима самоизоляции в майские праздники.

"Ближайшие дни не являются основанием для того, чтобы нарушать те требования, которые есть, – это очевидно", – приводит слова Поповой ТАСС.

Она добавила, что несоблюдение режима в майские праздники может аннулировать все усилия, направленные на противодействие распространению коронавируса.

"И сорваться в сегодняшней ситуации просто недопустимо, иначе все, что наработано, все труды, которые были вложены, и все старания дисциплинированных людей могут пойти насмарку. Этого допустить нельзя", – подчеркнула Попова.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава РФ Николай Брико заявил, что введенные в стране ограничительные меры необходимо продлить и на майские праздники. Он обратил внимание на обстановку в других странах, где снижение количества зараженных не являются предлогом для отмены режима самоизоляции.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев также не исключил вероятности продления карантина и на майские праздники. Он отметил, что в этот период ожидается рост количества дачников в Московской области.

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В то же время в Свердловской области в майские праздники планируют ввести пропускную систему. Справки будут выдаваться тем, кто должен в эти дни исполнять свои трудовые обязанности. Чуть позже глава региона пояснил, что пропуска введут только в населенных пунктах со сложной эпидемиологической обстановкой.

Кроме того, возникала идея и о переносе майских праздников. Согласно результатам опросов, 34% россиян положительно смотрят на это, посчитав, что после отмены режима самоизоляции будет правильным предоставить гражданам России возможность отдохнуть. Однако председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко сообщила, что в стране нет предпосылок для переноса майских праздников.