Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила об отсутствии предпосылок для отмены майских праздников, передает РИА Новости.

Она заверила, что даже сложная ситуация с коронавирусом не приведет к тому, что майские праздники будут объявлены рабочими.

Ранее Матвиенко прокомментировала ситуацию с парадом в честь 75-летия Победы в Москве. По ее словам, мероприятие состоится в этом году в любом случае, но дата будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса.

Она заверила, что парад будет масштабным и грандиозным. По ее словам, он будет соответствовать "подвигу Красной армии, народов СССР и победе над фашизмом".

Ранее представители российских объединений ветеранов попросили Владимира Путина перенести торжественное мероприятие в честь 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне на более позднюю дату.

