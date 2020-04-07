Участие ветеранов в праздновании Дня Победы нецелесообразно – Песков

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что участие ветеранов в мероприятиях по празднованию 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне в Кремле не считают целесообразным, передает ТАСС.

"В любом случае, конечно же, поскольку речь идет о возрастной группе риска, в том, что касается 9 Мая, то какие бы ни были мероприятия, если они будут, там нецелесообразно участие ветеранов с точки зрения охраны их здоровья", – отметил Песков.

Он сообщил, что в настоящий момент изучаются разные сценарии развития событий в связи с пандемией коронавируса. В связи с этим, по словам Пескова, в настоящий момент еще не принято каких-либо решений по поводу празднования 75-летия со Дня Победы.

"Очевидно, что рассматриваются разные варианты, но пока говорить о них преждевременно, потому что никаких решений по состоянию на сегодня не принималось", – рассказал Песков.

Он добавил, что формат празднования будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации.

Ранее Песков прокомментировал вопрос по поводу новой даты проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Он сообщил, что решение по этому вопросу в настоящий момент еще не принято.

О том, что по формату празднования Дня Победы пока нет никакого решения, сообщали и в министерстве обороны. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков рассказал, что подготовка к параду проходит в плановом режиме.

На полигоне Алабино проходят тренировки к параду Победы

Ранее в Минобороны сообщали, что в торжественном параде примет участие более 50 танков пяти типов. Планировалось, что в колонну войдут как исторические образцы танковых войск, так и современные модели.