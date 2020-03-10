Танки пяти типов подготовят для участия в параде на Красной площади

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На торжественном параде, который пройдет в День Победы на Красной площади в Москве, будет представлено более 50 танков пяти типов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Пять типов танков примут участие в военном параде в Москве, посвященном 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Всего по Красной площади пройдет более 50 танков", – подтвердили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

В состав колонны войдут как исторические образцы Т-34-85, так и современные боевые машины Т-72Б3 с комплексом дополнительной защиты. Кроме того, на Красную площадь выведут танки Т-80БВМ, Т-90М "Прорыв" и Т-14 "Армата".

Ожидается, что в парадном шествии задействуют 225 единиц вооружения и военной техники. 20 образцов покажут на параде впервые.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Федеральной службе безопасности РФ обеспечить максимальную безопасность граждан во время празднования 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

