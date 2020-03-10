Трамп отказался приехать в Москву на празднование Дня Победы

Фото: ТАСС/Andrew Harnik/AP

Президент США Дональд Трамп не приедет в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"По дипломатическим каналам мы получили информацию о том, что президент [США] не приедет", – приводит слова Пескова Газета.ру.

Представитель Кремля подчеркнул, что российские власти пока не знают, на каком уровне США будут представлены на этих мероприятиях.

Ранее приглашения посетить Москву для участия в праздничных мероприятиях были направлены Дональду Трампу, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, председателю Госсовета КНДР Ким Чен Ыну, руководителям стран СНГ и Шанхайской организации сотрудничества, европейским лидерам. Также в числе подтвердивших участие в торжествах – лидеры Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Болгарии.

На параде 9 Мая в этом году будет задействовано более 20 образцов современной боевой техники. В этот день горожане увидят зенитные ракетные системы и комплексы войсковой ПВО, береговые ракетные комплексы, автомобили дистанционного минирования, танки и боевые машины пехоты.

В параде будут принимать участие 15 тысяч военнослужащих, 225 единиц вооружения и военной техники и 150 воздушных судов. Мимо трибун проедут и легендарные танки Т-34 и Су-100.

В июле прошлого года Владимир Путин подписал указ о проведении Года памяти и славы в России в 2020 году. В документе указано, что проведение Года памяти и славы было организовано ради сохранения исторической памяти и ознаменования 75-летия Победы в войне 1941–1945 годов.

Организатором мероприятия в России назначен организационный комитет "Победы". Координировать проведение Года памяти и славы будет руководитель администрации Кремля Антон Вайно.

