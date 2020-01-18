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Ветеранам выплатят по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. По 50 тысяч рублей получат труженики тыла, заявил Владимир Путин на встрече с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений.

"У нас (в этом году) 75 лет Победы, поэтому мы окажем... помощь, связанную с этой датой: 75 тысяч рублей выделим ветеранам и всем приравненным к ним категориям и 50 тысяч – труженикам тыла", – цитирует президента РФ РИА Новости.

Путин напомнил, что обычно к годовщине Победы единовременные выплаты составляют по 10 тысяч рублей ветеранам и по 5 тысяч рублей труженикам тыла.

Президент также обещал поддержку проекту Общероссийского народного фронта (ОНФ), который собирается запустить специальное мобильное приложение "Помощь для ветеранов". Оно будет рассчитано на тех, кто находится рядом с ветеранами: их детей, соседей, социальных работников.

Если ветерану понадобится сходить за продуктами, выйти из дома, дойти до поликлиники или поработать на дачном участке, он может просто нажать кнопку. Запрос поступит в ту или иную службу.

В декабре Путин поручил региональным главам максимально чутко реагировать на просьбы, исходящие от ветеранов. Формальный подход к мероприятиям, приуроченным к Году памяти и славы, необходимо исключить, считает президент.

Летом прошлого года глава государства подписал указ о проведении в 2020-м году Года памяти и славы в России. Целью станет сохранение исторической памяти и ознаменование 75-летия Победы 1941–1945 годов.

Организатором мероприятия в России назначен организационный комитет "Победы". Координировать проведение Года памяти и славы будет руководитель администрации Кремля Антон Вайно.

Российский лидер выразил надежду на то, что в ходе подготовки к празднованию юбилея Победы по всей стране будет организована серия мероприятий, связанных с поддержкой ветеранов. Он подчеркнул, что рассчитывает на работу волонтеров.

Кроме того, Путин пообещал написать к 75-летию Победы статью на тему Второй мировой войны. Такое заявление он сделал на своей ежегодной пресс-конференции.