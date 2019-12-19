Путин пообещал написать статью на тему Второй мировой войны

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Владимир Путин пообещал написать к 75-летию Победы статью на тему Второй мировой войны. Такое заявление он сделал на своей ежегодной пресс-конференции.

"Можно как угодно предавать анафеме сталинизм и тоталитаризм в целом, в чем-то это будут заслуженные упреки... но ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию – это верх цинизма. Люди, значит, не знают историю, читать и писать не умеют. Пусть почитают документы того времени", – сказал Путин.

Президент подчеркнул, что когда он читает исторические документы, становится очевидно, кто поддерживал нацистов, а кто – нет.

"Обязательно опубликую, попросил коллег подобрать материалы из архива. Все становится ясно, все разложено по месяцам, дням... Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером. А руководители Франции Великобритании с ним встречались, подписывали бумажки", – напомнил Путин.

Глава государства назвал неприменимым решение Европарламента о приравнивании Советского Союза к тоталитаризму неприемлемо. Он подтвердил, что пакт Молотова-Риббентропа был, но напомнил, что СССР был последним государством, кто начал договариваться с нацистами, поскольку Союз на тот момент уже остался с ними один на один.

Ученые из России и Германии создали единое учебное пособие по истории. Трехтомное издание "Россия – Германия. Вехи совместной истории в коллективной памяти. XVIII–XX века" объединило взгляды историков двух стран на события прошлого.

Научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян назвал новое пособие "площадкой для конструктивного диалога". По его словам, "консенсус необязателен – важен сам факт диалога".

Пособие уже получило положительные оценки в Евросоюзе. Успех издания, сказал Чубарьян, вдохновил на создание двусторонних научных проектов с Россией и другие страны, например, Австрию.