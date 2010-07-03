Россия и Германия создали единое учебное пособие по истории

10:06
10:06
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Фото: ТАСС/Эммануил Евзерихин
Ученые из России и Германии создали единое учебное пособие по истории. Трехтомное издание "Россия – Германия. Вехи совместной истории в коллективной памяти. XVIII–XX века" объединило взгляды историков двух стран на события прошлого, сообщает газета "Известия".
Научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян назвал новое пособие "площадкой для конструктивного диалога". По его словам, "консенсус необязателен – важен сам факт диалога".
Руководитель немецкой части издания, профессор Хорст Меллер в свою очередь отметил, что у историков двух стран почти не было разногласий по трактовке событий XX века. "Сложнее всего было обсуждать Вторую мировую войну, насильственную политику Германии в отношении Советского Союза, политические взгляды и действия СССР, холодную войну", – признался ученый. "По большей части мы смогли сойтись в общем мнении, а там, где не сошлись, опубликовали две точки зрения", – пояснил Меллер.
Сравнивая позицию немецких и российских авторов пособия, Чубарьян подчеркнул, что статьи мало отличаются друг от друга. "Немецкий историк довольно жестко оценил германскую агрессию и отметил роль Сталинграда в разгроме фашизма. Серьезные разногласия возникли по вопросу последствий советско-германского пакта 1939 года", – рассказал представитель РАН.
Пособие уже получило положительные оценки в Евросоюзе. Успех издания, сказал Чубарьян, вдохновил на создание двусторонних научных проектов с Россией и другие страны, например, Австрию.
Ранее историк Константин Залесский рассказал, какую судьбу гитлеровцы готовили гражданам СССР. По его словам, руководство нацистской Германии собиралось создать на территории СССР пять Генеральных рейхскомиссариатов.
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