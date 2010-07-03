Историк рассказал, какую судьбу гитлеровцы готовили гражданам СССР

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Какую судьбу готовило руководство гитлеровской Германии гражданам СССР, рассказал metronews.ru историк Константин Залесский.

"Гитлер был не семи пядей во лбу, и в основе его рассуждений лежит простая расовая теория", – пояснил эксперт. По его словам, согласно этой теории, "ценность народа зависит от того, сколько в нем арийской крови", причем у немцев ее якобы больше всего. Так приверженцы нацизма объясняли право немцев на восточные территории.

Планы по использованию земель на востоке разрабатывали в Имперском министерстве продовольствия и сельского хозяйства. "В недрах этого министерства зародился план "Голод", автором которого можно считать Герберта Бакке. План подразумевал вывоз продуктов с территорий Украины, Белоруссии и России, чтобы настал голод, который и сократит население "естественным" образом", – отметил историк.

Окончательно план "Ост" оформился под руководством Генриха Гиммлера. Согласно ему, на территории СССР собирались создать пять Генеральных рейхскомиссариатов, пояснил Залесский. Рейхскомиссариат "Остланд" включал прибалтийские земли и Белоруссию. Часть их населения предполагалось "онемечить" – воспитать детей в детдомах как немцев. В рейхскомиссариат "Украина" должны были также войти Поволжье, Воронеж, Ростов, Саратов, Курск и Сталинград.

Третий рейхскомиссариат – "Кавказ"– по проекту, объединял Кубань, часть Северного Кавказа, Грузию, Армению, Азербайджан и Калмыкию. Его столицей гитлеровское руководство хотело сделать Тбилиси.

"На территории России в идеале не должно было быть русских вообще", – рассказывает о планах нацистов историк. По его словам, "тот, кто живет в Рязани, должен чувствовать себя не русским, а рязанцем, и считать, что ярославец ему враг". "Кроме того, планировалось проводить политику поощрения абортов, пропаганду контроля рождаемости", – добавил Залесский.

Помимо "Московии", немцы выделяли рейхскомиссариаты "Туркестан" (в Средней Азии) и "Готенланд", включающий Крым и часть юга Украины. "Эти земли должны были быть полностью заселены немцами", – уточнил исследователь. "Именно здесь Гиммлер собирался построить что-то вроде государства СС, где будут созданы идеальные люди и идеальное общество", – пояснил историк.

Ранее ФБР рассекретило документы, в которых изложена версия о бегстве Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году. В них сказано, что глава Третьего рейха мог добраться до Южной Америки на подводной лодке.