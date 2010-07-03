Опубликована "предсмертная записка" Гитлера

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Опубликована телеграмма фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера от 24 апреля 1945 года, которую он направил фельдмаршалу Фердинанду Шернеру незадолго до самоубийства.

"Я останусь в Берлине, чтобы с достоинством принять участие в решающей битве за Германию и показать хороший пример всем оставшимся", – говорится в записке.

Исторический документ был выставлен на аукционе Alexander Historical Auctions в США. Ожидается, что за него удастся выручить от 60 до 80 тысяч долларов.

Отмечается, что через два дня после отправки телеграммы Гитлеру представилась последняя возможность улететь из столицы Третьего рейха, однако фюрер отказался.

30 апреля 1945 года Гитлер и его жена Ева Браун совершили самоубийство в бункере в Берлине. Ранее ФБР рассекретило документы, в которых изложена версия о бегстве фюрера в Аргентину.