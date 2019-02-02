"Потерянный флот Гитлера" нашли у берегов Турции

Скрин с видео:YouTube/Haber 7 VeVo

Три немецкие подлодки времен Второй мировой войны обнаружили в Турции. Подводные лодки U-23, U-19 и U-20 немецких ВМС были затоплены в 1944 году.

Долгое время их местонахождение оставалось неизвестным, из-за чего субмарины прозвали "потерянным флотом Гитлера".

Выяснилось, что U-23 находилась неподалеку от города Агва, а U-19 и U-20 лежали на глубине от 25 до 300 метров около берегов Стамбула.

Подводные лодки обнаружил турецкий морской инженер и дайвер Сельчук Колай, передает "Комсомольская правда".

Более десяти лет назад к нему попала карта командира подлодки, на которой обозначено место выхода экипажа субмарины на берег.

Инженер начал работы, к которым позже подключились ВМС Турции. Совместные поиски заняли четыре года.



23 октября британские археологи обнаружили у побережья Болгарии древнейший корабль, который сохранился до наших дней в почти неповрежденном виде.

23-метровое древнегреческое торговое судно пролежало на дне Черного моря более 2400 лет. Найти его удалось при помощи подводного аппарата.