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Наука

15 августа, 14:38

Археологи обнаружили в Крыму затонувшее судно XIX века

наука культура

Фото: пресс-служба СевГУ

Экспедиция Севастопольского государственного университета обнаружила затонувшее судно в районе устья реки Бельбек в Каламитском заливе. Судно клепаное, что позволяет отнести время его создания к концу XIX – начала XX века, пишут "Аргументы недели".

Судно обнаружили на глубине 11-13 метров с помощью гидролокатора. По предположению специалистов, его использовали для торговли.

По словам одного из участников экспедиции, корабль достигает 200 метров в длину, а его борта имеют сильные повреждения.

Ранее археологи обнаружили фрагменты античной расписной керамики IV века до нашей эры в древних курганах возле моста через Керченский пролив в Крыму. Найденные при раскопках керамические изделия − фрагмент гидрии, или сосуда для воды, со сценой битвы амазонок с греками на стенках, а также рыбное блюдо с изображениями обитателей моря.

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