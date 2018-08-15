Археологи обнаружили в Крыму затонувшее судно XIX века

Экспедиция Севастопольского государственного университета обнаружила затонувшее судно в районе устья реки Бельбек в Каламитском заливе. Судно клепаное, что позволяет отнести время его создания к концу XIX – начала XX века, пишут "Аргументы недели".
Судно обнаружили на глубине 11-13 метров с помощью гидролокатора. По предположению специалистов, его использовали для торговли.
По словам одного из участников экспедиции, корабль достигает 200 метров в длину, а его борта имеют сильные повреждения.
Ранее археологи обнаружили фрагменты античной расписной керамики IV века до нашей эры в древних курганах возле моста через Керченский пролив в Крыму. Найденные при раскопках керамические изделия − фрагмент гидрии, или сосуда для воды, со сценой битвы амазонок с греками на стенках, а также рыбное блюдо с изображениями обитателей моря.
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