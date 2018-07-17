В Японском море нашли затонувший в 1905 году крейсер "Дмитрий Донской"

Фото: depositphotos/agiampiccolo
Затонувший броненосный крейсер "Дмитрий Донской" обнаружили южнокорейские специалисты. Корабль участвовал в Русско-японской войне 1904-1905 годов.
Как сообщает Yonhap, крейсер нашла компания Shinil Group, она занималась его поисками уже несколько лет. "Дмитрий Донской" лежал на дне Японского моря недалеко от острова Уллындо, принадлежащего Южной Корее.
"Мы обнаружили корабль на глубине 434 метров в 1,3 километрах от острова Уллындо", – рассказали в компании. Идентифицировать крейсер удалось по сохранившейся на корме надписи. Его корпус сильно пострадал от снарядов, но палуба сохранилась в хорошем состоянии. Корабль планируют поднять со дна.
"Дмитрий Донской" известен тем, что вел бой до последней возможности, несмотря на многочисленные повреждения. Затем крейсер попытался отступить во Владивосток, но был настигнут. Экипаж решил затопить корабль.
Проигранное Цусимское морское сражение стало одним из судьбоносных в Русско-японской войне, оказало значительное влияние на ее исход.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: