В Японском море нашли затонувший в 1905 году крейсер "Дмитрий Донской"

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Затонувший броненосный крейсер "Дмитрий Донской" обнаружили южнокорейские специалисты. Корабль участвовал в Русско-японской войне 1904-1905 годов.

Как сообщает Yonhap, крейсер нашла компания Shinil Group, она занималась его поисками уже несколько лет. "Дмитрий Донской" лежал на дне Японского моря недалеко от острова Уллындо, принадлежащего Южной Корее.

"Мы обнаружили корабль на глубине 434 метров в 1,3 километрах от острова Уллындо", – рассказали в компании. Идентифицировать крейсер удалось по сохранившейся на корме надписи. Его корпус сильно пострадал от снарядов, но палуба сохранилась в хорошем состоянии. Корабль планируют поднять со дна.

"Дмитрий Донской" известен тем, что вел бой до последней возможности, несмотря на многочисленные повреждения. Затем крейсер попытался отступить во Владивосток, но был настигнут. Экипаж решил затопить корабль.

Проигранное Цусимское морское сражение стало одним из судьбоносных в Русско-японской войне, оказало значительное влияние на ее исход.