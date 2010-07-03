Памятники Пскова включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

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Псковские памятники архитектуры внесли в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение принято в воскресенье на проходящей в Баку 43-й сессии Комитета всемирного наследия организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра культуры Азербайджана Абульфаса Гараева.

Речь идет о нескольких объектах, в том числе и Покровской и Гремячей башнях Псковской крепости с прилегающими участками стен, 14 храмов XII-XVII веков, созданных под влиянием византийской и новгородской архитектурной традиции, а также образцы гражданских зданий XVII века – каменные палаты купца Поганкина и Приказную палату.

Основанием для включения объектов в список ЮНЕСКО, по мнению специалистов, является их "ярко выраженный характер, образная выразительность, характерный местный строительный материал, неповторимые пространственные, ландшафтные и градостроительные связи".



Ранее сообщалось, что древний Вавилон также включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Первое упоминание о городе датируется третьим тысячелетием до нашей эры. В древней Месопотамии этот город был крупным политическим, экономическим, культурным и религиозным центром. Кроме того, он стал одним из первых в истории человечества мегаполисов. В наши дни руины древнего города находятся в 90 километрах к югу от Багдада. Они занимают территорию в 10 квадратных километров. Пока археологи исследовали лишь 15% площади Вавилона.

В список также были включены еще четыре объекта: южные и антарктические территории Франции, национальный парк Ватнайокудль в Исландии, бразильский остров Илья-Гранди и построенные более тысячи лет назад железоплавильные печи в Буркина-Фасо.

От России в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в разные годы были включены, в частности, Кремль и Красная площадь в Москве, архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде, историко-культурный комплекс Соловецких островов, вулканы Камчатки, Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск, исторический центр Ярославля, исторический центр Санкт-Петербурга, историко-архитектурный комплекс Казанского Кремля.

