Вавилон включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Древний город Вавилон, расположенный на территории современного Ирака, включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Такое решение приняли 5 июля на 43-й сессии Комитета Всемирного наследия в Баку. Об этом сообщается на сайте ЮНЕСКО.
Первое упоминание о Вавилоне датируется третьим тысячелетием до нашей эры. В древней Месопотамии этот город был крупным политическим, экономическим, культурным и религиозным центром. Кроме того, он стал одним из первых в истории человечества мегаполисов.
В наши дни руины древнего города находятся в 90 километрах к югу от Багдада. Они занимают территорию в 10 квадратных километров. Пока археологи исследовали лишь 15% площади Вавилона.
По данным агентства France Presse, власти Ирака в течение примерно 40 лет добивались, чтобы Вавилон попал в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Международная организация пять раз отвергала кандидатуру месопотамского города. Изучение Вавилона осложняло то обстоятельство, что на территории страны долгое время велись боевые действия против радикальных исламистов.
Ранее в Барселоне разрешили достроить храм Святого Семейства (Sagrada Familia), который с 2005 года является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Работы хотят закончить к 2026 году – в 100-летнюю годовщину смерти архитектора Антонио Гауди.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.