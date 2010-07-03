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18:29

Вавилон включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

культура за рубежом

18:29

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Фото: ТАСС/ А. Болматов

Древний город Вавилон, расположенный на территории современного Ирака, включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Такое решение приняли 5 июля на 43-й сессии Комитета Всемирного наследия в Баку. Об этом сообщается на сайте ЮНЕСКО.

Первое упоминание о Вавилоне датируется третьим тысячелетием до нашей эры. В древней Месопотамии этот город был крупным политическим, экономическим, культурным и религиозным центром. Кроме того, он стал одним из первых в истории человечества мегаполисов.

В наши дни руины древнего города находятся в 90 километрах к югу от Багдада. Они занимают территорию в 10 квадратных километров. Пока археологи исследовали лишь 15% площади Вавилона.

По данным агентства France Presse, власти Ирака в течение примерно 40 лет добивались, чтобы Вавилон попал в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Международная организация пять раз отвергала кандидатуру месопотамского города. Изучение Вавилона осложняло то обстоятельство, что на территории страны долгое время велись боевые действия против радикальных исламистов.

Ранее в Барселоне разрешили достроить храм Святого Семейства (Sagrada Familia), который с 2005 года является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Работы хотят закончить к 2026 году – в 100-летнюю годовщину смерти архитектора Антонио Гауди.

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культура за рубежом

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