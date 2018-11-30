Искусство вышивания чакана в Таджикистане внесли в список наследия ЮНЕСКО

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Искусство вышивания чакана в Таджикистане попало в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя национальной комиссии Таджикистана по делам ЮНЕСКО.

Соответствующее решение приняли на ежегодном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Мероприятие проходит в столице Маврикия Порт-Луи.

Чакан представляет собой вышивание цветов и символических рисунков яркими нитками на хлопковых или шелковых тканях. Это искусство издревле используют для украшения одежды и домашнего текстиля. В Таджикистане популярны покрывала и тюбетейки с узором и вышивкой чакан.

Ранее в список культурного наследия ЮНЕСКО вошли регги и ирландский хоккей на траве. В организации подчеркнули распространенность музыкального стиля и историческую роль национального вида спорта.