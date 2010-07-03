В Барселоне разрешили достроить храм Святого Семейства

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Храм Святого Семейства (Sagrada Familia) разрешили достроить. Главный долгострой Барселоны получил лицензию на ведение строительных работ – спустя 137 лет.

Все работы, которые велись на протяжении этого времени, были по сути незаконными. И из-за отсутствия разрешения на строительство храм Святого Семейства оказался должен городу 36 миллионов евро. Руководство собора пообещало выплатить сумму в течение десяти лет, сообщает телеканал Москва 24.

Храм Святого Семейства – одна из главных достопримечательностей Барселоны. Церковь начали возводить в 1882 году на частные пожертвования по проекту архитектора Антонио Гауди. Через два года понадобилась новая лицензия, которую уже не выдали. С тех пор храм и остается незавершенным. С 2005 года Саграда Фамилия является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. В год собор посещают около 4,5 миллиона туристов. Ежегодная прибыль составляет 50 миллионов евро.

Работы хотят закончить к 2026 году, в столетнюю годовщину смерти архитектора.

У каталонцев есть легенда, что когда собор достроят, наступит конец света.

