В Москве появится копия "Дома костей" Гауди

Фото: stroi.mos.ru

В столичном парке развлечений "Остров мечты" создадут копию фасада "Дома костей" архитектора Антонио Гауди. Об этом сообщает пресс-служба Стройкомплекса со ссылкой на руководителя проекта Константина Голубева.

По его словам, "Дом костей" – один из самых узнаваемых шедевров модернизма, символов Барселоны. В московском парке планируют создать серию миниатюр мировых достопримечательностей, а копия испанского здания станет первой в северной галерее "Острова мечты".

"Нашим специалистам предстоит кропотливая работа, они опробуют разные строительные и декоративные технологии. Так, для имитации камней, состаренной кладки, различных текстур будем использовать специальные типы бетона, особые краски", – заключил Голубев.

Ранее сообщалось, что ландшафтную архитектурную подсветку впервые испытали в парке "Остров мечты". В парке будет использоваться интеллектуальная система управления и современная технология получения белого света (RGB LED). С ее помощью, регулируя яркость светодиодов, можно создать множество цветов и оттенков – количество оттенков может достигать сотен тысяч.

В начале октября в парке начался монтаж тематических зон "Затерянный мир" и "Черепашки-ниндзя". Строители завершали в парке возведение сказочных ворот, проводили кровельные работы на центральных башнях и устанавливали декоративные элементы и цветные витражи. В тематических зонах "Затерянный мир" и "Черепашки-ниндзя" идет монтаж внутренних функциональных строений, где в дальнейшем разместят аттракционы и игровые зоны.

Предполагается, что "Остров мечты" станет крупнейшим крытым парком развлечений не только в России, но и в мире. Его открытие запланировано на 2019 год.

