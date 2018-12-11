В Москве появится копия "Дома костей" Гауди

Фото: stroi.mos.ru
В столичном парке развлечений "Остров мечты" создадут копию фасада "Дома костей" архитектора Антонио Гауди. Об этом сообщает пресс-служба Стройкомплекса со ссылкой на руководителя проекта Константина Голубева.
По его словам, "Дом костей" – один из самых узнаваемых шедевров модернизма, символов Барселоны. В московском парке планируют создать серию миниатюр мировых достопримечательностей, а копия испанского здания станет первой в северной галерее "Острова мечты".
"Нашим специалистам предстоит кропотливая работа, они опробуют разные строительные и декоративные технологии. Так, для имитации камней, состаренной кладки, различных текстур будем использовать специальные типы бетона, особые краски", – заключил Голубев.
Ранее сообщалось, что ландшафтную архитектурную подсветку впервые испытали в парке "Остров мечты". В парке будет использоваться интеллектуальная система управления и современная технология получения белого света (RGB LED). С ее помощью, регулируя яркость светодиодов, можно создать множество цветов и оттенков – количество оттенков может достигать сотен тысяч.
В начале октября в парке начался монтаж тематических зон "Затерянный мир" и "Черепашки-ниндзя". Строители завершали в парке возведение сказочных ворот, проводили кровельные работы на центральных башнях и устанавливали декоративные элементы и цветные витражи. В тематических зонах "Затерянный мир" и "Черепашки-ниндзя" идет монтаж внутренних функциональных строений, где в дальнейшем разместят аттракционы и игровые зоны.
Предполагается, что "Остров мечты" станет крупнейшим крытым парком развлечений не только в России, но и в мире. Его открытие запланировано на 2019 год.
Атмосфера сказок и комиксов в парке "Остров мечты"
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: