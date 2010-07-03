Президент Германии попросил прощения за Вторую мировую войну

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В ходе мероприятий в польском городе Велюнь, посвященных годовщине начала Второй мировой войны, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер попросил прощения у поляков. Выдержку из речи Штайнмайер цитирует РИА Новости.

"Я склоняю голову перед жертвами бомбардировки города Велюнь. Я склоняю голову перед польскими жертвами немецкой тирании. И я прошу за это прощения", – сказал немецкий президент.

1 сентября 1939 года Велюнь первой подверглась нападению гитлеровских войск. Жертвами бомбардировки города стали около 1200 человек. Вермахт разгромил польскую армию за пять недель.

Кульминационные мероприятия в рамках 80-й годовщины начала Второй мировой войны стартовали 1 сентября на площади Пилсудского в центре Варшавы. В республику съезжаются 250 гостей из 40 стран, включая канцлера Германии Ангелу Меркель, а также вице-президента США Майкла Пенса. Российская сторона не была приглашена – представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это решение польских властей "глупым".