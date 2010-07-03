В МИД Польши объяснили отказ приглашать РФ на годовщину начала Второй мировой

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Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк рассказал, почему Россия не приглашена в Варшаву на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

В интервью Radio Maryja он заявил, что Польша хочет отдать дань памяти трагическим событиям в "духе исторической правды", в чем Россия якобы совершенно не заинтересована.

Шинковский напомнил, что десять лет назад на годовщине присутствовал Владимир Путин, однако в этот раз вместо него пригласили президента США Дональда Трампа.

Кроме того, заместитель министра заявил, что ждет "исторической правды" от приглашенного на мероприятия президента Украины Владимира Зеленского.

При этом он прокомментировал участие в мероприятиях президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера, передает "Комсомольская правда".

По словам Шинковского, Берлин добился прогресса "в плане признания вины в контексте Второй мировой войны". Однако он подчеркнул, что Польша ждет от ФРГ компенсации.

Экс-президент Польши Лех Валенса ранее раскритиковал решение польских властей за отказ приглашать президента России на годовщину начала Второй мировой войны.