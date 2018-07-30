В Польше предложили оценить ущерб от действий СССР во время Второй мировой войны

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Польский депутат от правящей партии "Закон и справедливость" (ЗиС) Аркадиуш Муларчик предложил посчитать потери, понесенные республике во время Второй мировой войны в результате действий Советского Союза.

"Я считаю, что во время очередного созыва Сейма должен появиться отчет о военном ущербе, причиненном советской Россией", – заявил политик, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По словам Муларчика, аналогичные документы ранее подготовили прибалтийские страны.

В январе премьер Польши Матеуш Моравецкий назвал Россию наиболее опасной угрозой для страны. В интервью изданию Politico он также призвал быть готовыми к "вторжению" России на Украину".