Польша потребует от Германии $900 млрд репараций

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Польша подсчитала ущерб, нанесенный Германией в годы Второй мировой войны. Варшава планирует потребовать от Берлина не менее 900 миллиардов долларов. С таким заявлением выступил депутат польского Сейма Януш Шевчак.

Он отметил, что польские власти игнорировали вопрос о компенсации за ущерб последние 30 лет, что является "позором". По его словам, Германия до тех пор, пока не погасит задолженность, должна сохранять "исключительную сдержанность, когда речь идет о нападках на польское правительство, передает РИА Новости.

"Немцы должны подготовить достойные финансовые средства на выплату репараций", – резюмировал политик.

Власти Германии неоднократно заявляли, что не собираются осуществлять выплаты Польше за ущерб во время Второй мировой войны. Берлин указывал, что выплатил достаточно крупные информации. Кроме того, Варшава сама отказалась от репараций в 1953 году.

Ранее глава парламентского комитета Польши по вопросам выплаты репараций Аркадиуш Мулярчик заявил, что финансовые претензии к Германии за ущерб будут пересмотрены. В 1947 году они оценивалась в сумму порядка 50 миллиардов долларов. По нынешнему курсу это почти 850 миллиардов, но цифры уже устарели.

