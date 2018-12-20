Германия потребовала вернуть трофеи СССР из ГМИИ

Германия потребовала у России вернуть культурные ценности, которые переместили на территорию страны после Второй мировой войны.
Об этом рассказали газете "Известия" в немецком посольстве в Москве, сославшись на бюро уполномоченного по вопросам культуры и СМИ в ФРГ Монику Грюттерс.
Среди перемещенных коллекций, в частности, троянская коллекция Генриха Шлимана, которая представлена в двух российских музеях – ГМИИ им. А.С. Пушкина и Эрмитаже.
Кроме того, речь идет о Эберсвальдском кладе, а также множестве уникальных золотых предметов и украшений, относящихся к IX веку до н.э.
По словам завотдела искусства и археологии античного мира ГМИИ Владимира Толстикова, из-за претензий экспонаты запрещено вывозить за рубеж.
При этом ученые из ФРГ имеют к этим коллекциям полный доступ. Вместе с тем, на предметы искусства подобные претензии высказывала ранее Анкара.
Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой подчеркнул, что обмен ценностями будет возможен только после налаживания политического диалога с Берлином.
14 декабря 2016 года суд Амстердама принял постановление о передаче коллекции "Крым – золотой остров в Черном море" Украине. Экспонаты из четырех крымских музеев выставили в Амстердаме в феврале 2014 года.
После присоединения полуострова к России Нидерланды не смогли решить, кому возвращать коллекцию. В январе 2017 года Россия подала апелляцию на решение голландского суда. Судебное разбирательство длится до сих пор.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.