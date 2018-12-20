Германия потребовала вернуть трофеи СССР из ГМИИ

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Германия потребовала у России вернуть культурные ценности, которые переместили на территорию страны после Второй мировой войны.

Об этом рассказали газете "Известия" в немецком посольстве в Москве, сославшись на бюро уполномоченного по вопросам культуры и СМИ в ФРГ Монику Грюттерс.

Среди перемещенных коллекций, в частности, троянская коллекция Генриха Шлимана, которая представлена в двух российских музеях – ГМИИ им. А.С. Пушкина и Эрмитаже.

Кроме того, речь идет о Эберсвальдском кладе, а также множестве уникальных золотых предметов и украшений, относящихся к IX веку до н.э.

По словам завотдела искусства и археологии античного мира ГМИИ Владимира Толстикова, из-за претензий экспонаты запрещено вывозить за рубеж.

При этом ученые из ФРГ имеют к этим коллекциям полный доступ. Вместе с тем, на предметы искусства подобные претензии высказывала ранее Анкара.

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой подчеркнул, что обмен ценностями будет возможен только после налаживания политического диалога с Берлином.

14 декабря 2016 года суд Амстердама принял постановление о передаче коллекции "Крым – золотой остров в Черном море" Украине. Экспонаты из четырех крымских музеев выставили в Амстердаме в феврале 2014 года.

После присоединения полуострова к России Нидерланды не смогли решить, кому возвращать коллекцию. В январе 2017 года Россия подала апелляцию на решение голландского суда. Судебное разбирательство длится до сих пор.