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07:36

Валенса осудил отказ пригласить Путина на годовщину начала Второй мировой

политика за рубежом

07:36

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Фото: depositphotos/bogdanwankowicz

Экс-президент Польши Лех Валенса раскритиковал решение польских властей за отказ приглашать Владимира Путина на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.

В интервью газете Rzeczpospolita он заявил, что в спорных ситуациях нужно "вести диалог, а не изолировать". "Не приглашая Россию, мы только ухудшим наши и без того плохие отношения", – отметил Валенса.

На мероприятия в Варшаву приедут 250 гостей из 40 стран, включая президента США Дональда Трампа, канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента Украины Владимира Зеленского.

Власти Польши заявили, что решили не приглашать Россию, так как 1 сентября 1939 года страна еще не участвовала в войне. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, указал, что Кремль расценил данный шаг негативно.

В 2018 году польский депутат Аркадиуш Муларчик предложил посчитать потери, понесенные республикой во время Второй мировой войны в результате действий Советского Союза.

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