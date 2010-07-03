В Польше запретили исполнять песню "Темная ночь"

Фото: кадр из фильма "Два бойца", реж. Леонид Луков, 1943

Руководство музея Второй мировой войны в польском Гданьске запретило певцу Петру Косевскому исполнять песню "Темная ночь" как "большевистскую". Об этом

инциденте артист сообщил на своей странице в Facebook.

Косевский признался, что рассчитывал на совершенно другую реакцию, надеялся, что, "слушая сентиментальные песни военных лет, мы поразмышляем над тем, какой была война и что мы можем сделать, чтобы этот ужас никогда не повторился". "Вы даже не представляете, как я ошибался", – посетовал исполнитель.

Он рассказал, что вместе с другими музыкантами начал исполнять "Темную ночь" в музее Второй мировой войны, однако директор музея Карол Навроцкий потребовал прекратить пение. По словам Навроцкого, эта "большевистская" песня запрещена в Польше.

После того, как артисты выразили свое возмущение таким подходом, директор музея попросил их собрать вещи и уйти. Как отметил Косевский, он и его коллеги были "шокированы таким вульгарным поведением в культурном учреждении".

Знаменитую песню "Темная ночь" в 1943 году написали Никита Богословский и Владимир Агатов к фильму "Два бойца". Впоследствии ее пели разные исполнители. Самой известной стала интерпретация Марка Бернеса.