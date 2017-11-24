Польские власти снесли мавзолей в Тшчанке, где захоронены советские воины

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Польские власти снесли мавзолей в Тшчанке, где были захоронены советские воины. Активисты "на круглом столе" в Варшаве осудили снос мемориала.

"То, что случилось в городе Тшчанка, переходит все границы, на основе которых мы живем. В Тшчанке с помощью тяжелой техники уничтожено место, где лежат советские солдаты. Происходящее фиксировалось на видео", – сказал руководитель общественной организации "Курск" Ежи Тыц, передает РИА Новости.

Активисты решили начать судебное преследование руководства города за уничтожение мемориала.

Комплекс, включающий военный Мавзолей в память о погибших советских войнах при взятии города Тшчанка по некоторым сведениям является самым первым мемориалом, посвященным Великой Отечественной войне в Польше. Как сообщил Тыц, в Тшчанке были захоронены 56 советских солдат – рядовых и офицеров. Удалось идентифицировать 17 из них.

В июле 2017 года президент Польши Анджей Дуда подписал поправки к закону о запрете коммунистической пропаганды.

С апреля 2016 года в Польше действует закон, который запрещает называть школы, улицы, больницы в честь героев или событий, прославляющих коммунизм. Принятые в закон поправки предполагают снос памятников СССР. По информации Института национальной памяти Польши, закон коснулся более чем 450 памятников по всей стране.

Закон вступил в силу спустя три месяца со дня подписания.

В ноябре министр внутренних дел Польши предложил снести сталинскую высотку в центре Варшавы, в которой располагается Дворец культуры и науки. Здание, по его мнению, является символом советского господства в стране.