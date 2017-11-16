Глава МВД Польши предложил снести сталинскую высотку в Варшаве

Фото: AP/Czarek Sokolowski

Министр внутренних дел Польши предложил снести сталинскую высотку в центре Варшавы, в которой располагается Дворец культуры и науки. Здание, по его мнению, является символом советского господства в стране.

"После обретения независимости, 99 лет назад, на нынешней площади Пилсудского стояла церковь, которая была разобрана, потому что тогда представляла собой символ господства России в Варшаве", – заявил Блащак в эфире Польского радио.

Он отметил, что такие символы важны, потому что формируют отношение, особенно молодых людей, к истории. С этим же связано переименование улиц в Варшаве в рамках декоммунизации, добавил министр.

С разрушением высотки могла бы справиться армия, полагает замглавы Минобороны Польши Бартош. Он добавил в эфире радиостанции Zet, что снос здания станет хорошим подарком стране на 100-летие ее независимости.

К тому же подрыв дворца военными саперами мог бы стать отличным учением и тренировкой для польских солдат, убежден Братош. "Если только будет разрешение это сделать, мы можем взять на себя эту задачу, не будет проблем", – добавил он.

Тот факт, что здание считается памятником архитектуры чиновника не смутил. Он заявил, что постройка лишь напоминает о советской оккупации в Польше.

Здание Дворца культуры и науки в Варшаве было даром СССР братскому польскому народу. Финансирование и проектирование Советский Союз взял на себя. Идея строительства высотки принадлежала лично Иосифу Сталину. Дворец культуры и науки был торжественно открыт в 1955 году.

Собственником здания является варшавская ратуша. В постройке расположены офисы, турфирмы, несколько театров, магазины, рестораны, представительства научных институтов и вузы. Какое-то время в высотке даже работало казино.

Споры о необходимости сноса самого высокого здания в стране возникают периодически. На обслуживание высотки тратятся огромные средства. Тем не менее, ни одно из предложений разобрать постройку не реализовалось. Здание внесено в реестр памятников архитектуры с 2007 года.

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